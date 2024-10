Policyjna pomoc dla powodzian Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci służący w komendzie miejskiej i podległych komisariatach oraz pracownicy cywilni wzięli udział w zbiórce dla powodzian. Wspólnie zakupili materiały potrzebne do usuwania skutków zalania. Dodatkowo funkcjonariusze nadal pełnią służby na terenach dotkniętych żywiołem.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i jednostek podległych jednoczą siły, by wesprzeć Powodzian. W odpowiedzi na aktualne potrzeby osób dotkniętych żywiołem zorganizowali zbiórkę, dzięki której potrzebujący otrzymają materiały potrzebne do usuwania skutków zalania. Wśród darów znajdują się głównie środki czystości, narzędzia do odświeżania ścian czy osuszacze wilgoci.

Prócz pomocy rzeczowej toruńscy policjanci nadal pełnią służby na zalanych terenach, gdzie w zależności od potrzeb patrolują rzekę, nabrzeże lub pomagają lokalnej społeczności.

Funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i podległych jednostek zawsze chętnie włączają się w inicjatywy związane z niesieniem pomocy. Tym razem również można na nich liczyć, nie tylko w służbie.