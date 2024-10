2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Przemoc to problem, który dotyka zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Skutki zjawiska są jednak dla wszystkich podobne, gdyż z przemocą zawsze wiąże się upokorzenie, poniżenie, łzy i ból. Każda przemoc jest zła i na żadną nie może być akceptacji w społeczeństwie.

Przemoc może mieć różne formy, od przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej aż do cyberprzemocy. Pojawia się ona kiedy osoba ma wyraźną przewagę nad ofiarą i efektem działania jest naruszenie prawa. Przemoc jest wciąż stosowana zwłaszcza wobec słabszych osób, tj. kobiet, dzieci lub osób starszych. W powiecie suskim od stycznia 2024 r. do końca sierpnia 2024 r. policjanci podejmowali 621 interwencji domowych. W tym samym okresie zostało założonych 47 niebieskich kart. W 29 przypadkach wobec osób stosujących przemoc zastosowano nakazy natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i bezpośredniego otoczenia oraz m.in. zakazy kontaktowania lub zbliżania się do osób doznających przemocy domowej.

Każda przemoc jest zła i na żadną nie może być naszej zgody!

Jeżeli czujesz zagrożenie we własnym otoczeniu możesz skorzystać ze wsparcia instytucji oferujących specjalistyczną pomoc, a także telefonów zaufania czy aplikacji mobilnych:

112 Policja

(33) 874 40 31 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sucha Beskidzka

(33) 874 21 01 - Zespół Interwencji Kryzysowej - Sucha Beskidzka

800 100 100 - telefon - dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 000 - całodobowy , bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

22 635 93 92 - telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”

800 280 900 - telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w kościele

800 70 22 22 - linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego