Zatrzymany motocyklista, który jechał blisko 200 km/h. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pasażer był poszukiwany Data publikacji 02.10.2024 Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji policjantów z gdyńskiej grupy SPEED odpowiedzialności nie uniknie 33-letni kierowca motocykla, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, uciekając przed policjantami, spowodował kolizję, potem porzucił motocykl i uciekł. Policjanci zatrzymali najpierw 35-letniego pasażera, który był poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie. Dzięki informacji przekazanej przez świadków w ręce policjantów trafił kierowca kawasaki. Podczas zatrzymania mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i kierował bez uprawnień. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i nieudzielenie pomocy rannemu. Nie uniknie również odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, które popełnił podczas ucieczki. Pasażer natomiast najbliższe 196 dni spędzi w areszcie.

Wczoraj o godzinie 17.50 policjanci ruchu drogowego z gdyńskiej grupy Speed, patrolując trasę S6 na odcinku Trasy Kaszubskiej w kierunku centrum Gdyni, zauważyli motocyklistę, który jechał z nadmierną prędkością, nie stosując się do ograniczeń prędkości, tym samym stwarzając zagrożenie nie tylko wobec siebie i pasażera, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej nadając kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania.

Kierowca nie zareagował na nie, przyspieszył i zaczął uciekać. Podczas ucieczki na wysokości ulicy Chwaszczyńskiej motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w pojazd marki Porsche, a następnie w słup. Kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu 35-letniemu pasażerowi. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że pasażer jest poszukiwany odbycia kary 196 dni pozbawienia wolności za niealimentację.

Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji oraz informacji uzyskanej od świadków zdarzenia policjanci bardzo szybko zatrzymali również 33-letniego kierowcę kawasaki Mężczyzna na widok zbliżających się do niego policjantów podjął jeszcze próbę ucieczki, ale bardzo szybko został obezwładniony i zatrzymany. Badanie trzeźwości motocyklisty wykazało, że w chwili zatrzymania miał on w organizmie ponad promil alkoholu.

Mężczyzna kierował bez uprawnień i wkrótce usłyszy zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i nieudzielenie pomocy rannemu. Nie uniknie również odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, które popełnił podczas ucieczki. Pasażer natomiast najbliższe 196 dni spędzi w areszcie.