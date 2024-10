Zatrzymani ukradli 20 tys. zł, utopili swoje volvo warte 50 tys. zł, a w garażu pokrzywdzonego policjanci ujawnili kontrabandę Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z tczewskiej jednostki Policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju w jednym z domów w powiecie tczewskim. Sprawcy napadli na 14-letniego wnuka właściciela i ukradli 20 tys. zł. Chcąc zatrzeć ślady przestępstwa, utopili w jeziorze samochód o wartości 50 tys. zł należący do jednego z nich. Obaj zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Wobec starszego zastosowano dozór policyjny, a młodszego aresztowano tymczasowo na 2 miesiące. Ponadto w skrytce, w garażu pokrzywdzonego, kryminalni znaleźli kontrabandę. Policjanci zabezpieczyli tysiące papierosów bez akcyzy. 61-latek usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego.

Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 47 i 34 lat podejrzanych o rozbój na terenie powiatu tczewskiego. Jak ustalili, w ubiegłym tygodniu sprawcy wtargnęli do jednego z domów, gdzie zaatakowali 14-letniego wnuka właściciela przebywającego wewnątrz, po czym ukradli 20 tysięcy złotych. Sprawcy, chcąc zatrzeć ślady przestępstwa, utopili w pobliskim jeziorze samochód o wartości 50 tysięcy złotych, należący do jednego z nich.

Tczewscy kryminalni szybko ustalili tożsamość i miejsce przebywania mężczyzn odpowiedzialnych za rozbój. Do zatrzymań obu podejrzewanych doszło w ich miejscach zamieszkania: 47-letni mężczyzna został zatrzymany w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast 34-latek w powiecie kartuskim. Obaj mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty dotyczące rozboju. Wobec starszego z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, natomiast młodszy trafił na dwa miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara od 2 do 15 lat więzienia.

Na tym jednak nie kończą się działania kryminalnych. W trakcie czynności w domu pokrzywdzonego funkcjonariusze zauważyli skrytkę w garażu, w której znajdowały się kartony z nielegalnymi papierosami różnych marek. Łącznie zabezpieczono 215 tysięcy sztuk papierosów bez znaków akcyzy. Straty dla Skarbu Państwa oszacowano na ponad 260 tysięcy złotych. Policjant z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przedstawił 61-letniemu właścicielowi domu dwa zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego, a za to grozi kara grzywny, pozbawienia wolności albo obie kary łącznie.