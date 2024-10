Zatrzymani do sprawy śmiertelnego potrącenia pieszego w Abramowie!

Data publikacji 02.10.2024

Lubartowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn do sprawy śmiertelnego potrącenia 53-letniego pieszego w Abramowie. Zatrzymany to 60-latek z Lublina, który najprawdopodobniej kierował Oplem oraz 38-letni pasażer. Trwają czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności.