Eskorta rodzącej kobiety do rzeszowskiego szpitala Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Sokołowa Małopolskiego eskortowali samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki pomocy mundurowych kierowca toyoty i jego pasażerka szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala.

Wczoraj przed godziną 15.00 z policjantami z Sokołowa Małopolskiego skontaktowała się mieszkanka Stalowej Woli. Kobieta poprosiła ich o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Czas był niezwykle ważny, ponieważ zaczęła rodzić. Kobieta wraz ze swoim mężem jechała do szpitala do Rzeszowa. Przyszli rodzice obawiali się, że z uwagi na popołudniowe korki, nie dotrą na czas do szpitala.

Mundurowi wiedzieli, że muszą szybko działać, aby pomóc przyszłym rodzicom bezpiecznie i jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Będąc cały czas w kontakcie telefonicznym ze zgłaszającymi, pojechali w stronę Rzeszowa. Przed Rondem Kuronia zauważyli pojazd, jakim podróżowali. Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania rozpoczęli eskortę toyoty z rodzącą kobietą.

Na szczęście dojazd do szpitala nie trwał długo i mieszkanka Stalowej Woli została przekazana pod opiekę lekarzy specjalistów. 10 minut później, na świat przyszedł synek małżeństwa. Szczęśliwy tata podziękował policjantom za udzieloną pomoc.

Świeżo upieczonym rodzicom i maluszkowi życzymy dużo zdrowia i pomyślności.