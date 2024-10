Szybko i bezpiecznie na porodówkę Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Policyjny patrol z Bieżunia zawiózł do szpitala ciężarną kobietę, która zaczęła rodzić. Historia zakończyła się przyjściem na świat dziecka.

W sobotnie popołudnie, 28 września 2024 roku, policjanci z posterunku w Bieżuniu podczas patrolowania miasta zostali zagadnięci przez zestresowanego mężczyznę, który powiedział im, że jego żona rodzi. Stres i obawa, że może wraz z małżonką nie zdążyć do szpitala na czas, skłoniła go do poszukania pomocy u policjantów.

Mundurowi, bez chwili wahania, postanowili eskortować małżeństwo do najbliższej lecznicy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, a poród zbliżał się do rozwiązania. Kobieta w ciąży przesiadła się do radiowozu, którym na sygnałach została przewieziona do szpitala. W trakcie czternastokilometrowego przejazdu policjanci poinformowali dyżurnego jednostki, by ten przekazał izbie przyjęć szpitala o podjętym przez nich działaniu i konieczności szybkiej reakcji na miejscu.

Chwilę później kobieta została przekazana pod opiekę personelu medycznego z żuromińskiego szpitala, którzy odebrali poród zdrowego noworodka.

Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia!