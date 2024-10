Kryminalni z Jawora po raz kolejny uderzyli w nielegalny hazard Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania jaworskich policjantów oraz funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Wrocławia doprowadziły do zabezpieczenia na terenie Jawora siedmiu automatów do gier hazardowych. Straty Skarbu Państwa w związku z nielegalną działalnością są szacowane na ponad 700 tys. zł. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o grach hazardowych, podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary finansowe, natomiast za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Kryminalni z jaworskiej komendy wraz z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Wrocławia ustalili, że w dwóch lokalach na terenie Jawora organizowane są bez wymaganego zezwolenia gry na automatach hazardowych. Po wejściu do wytypowanych lokali podejrzenia mundurowych potwierdziły się. Wewnątrzznajdowały się cztery włączone automaty do gier, które w toku czynności procesowych zostały zabezpieczone. W drugim lokalu znajdowały się trzy włączone automaty, które również zostały zabezpieczone. Ich łączna wartość została wstępnie oszacowana na 84 tysiące złotych. Natomiast wartość uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku w tym przypadku, to ponad 700 tysięcy złotych.

Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest specjalna koncesja. Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w 2017 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o grach hazardowych. Obecnie podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

( KWP we Wrocławiu / mw)