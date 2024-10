Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i usiłował potrącić policjanta Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj W nocy z 2 na 3 października 2024 roku policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Chwarzno podjęli interwencje dzięki, której 36 - letni kierujący pojazdem marki Seat nie uniknie kary. Podczas ucieczki 36-latek usiłował potrącić policjanta, spowodował kolizję z radiowozem oraz uderzył w rozdzielnię elektryczną. Mężczyzna miał czynny zakaz prowadzenia pojazdami.

W Gdyni na ul. Chwarznieńskiej policjanci podjęli interwencję i nakazali kierującemu seatem zatrzymać się do kontroli drogowej. Kierujący 36-letni mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania.

Gwałtownie przyspieszając, rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w skrzynkę elektryczną oraz znak i radiowóz. Celem uniemożliwienia mu dalszej ucieczki funkcjonariusz wybiegł z radiowozu, wtedy to kierujący nie zwracając uwagi na policjanta, który nakazał mu zatrzymać się, podjął dalszą ucieczkę, usiłując go potrącić. Swoją jazdę zakończył wjeżdżając do rowu melioracyjnego. Mężczyzna wraz z pasażerką podjął jeszcze próbę pieszej ucieczki, ale bardzo szybko został obezwładniony i zatrzymany.

Mężczyzna posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów, a wkrótce usłyszy zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, niezatrzymania się do kontroli drogowej i uszkodzenie mienia. Nie uniknie również odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, które popełnił podczas ucieczki.