Nagi wspinał się po rynnie

Data publikacji 03.10.2024

Wodzisławska policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wspinał się po rynnach na bloku mieszkalnym i chodził po balkonach. Pilnie wysłani w to miejsce policjanci obezwładnili i zatrzymali go na jednym z balkonów. Jak się okazało pobudzony i irracjonalnie zachowujący się 29-latek był poszukiwany przez organy ścigania, trafił więc do aresztu.