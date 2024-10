Pomagamy i chronimy! Policjanci wracający ze szkolenia, pomogli poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Policyjni kontrterroryści wracając ze szkolenia nawet przez moment nie zawahali się, aby pomóc poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym. Funkcjonariusze udzielili pomocy rannemu kierowcy i przekazali go pod opiekę ratownikom medycznym. 69-latek ostatecznie trafił do szpitala.

W środę (2.10.2024) funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie wracając ze szkolenia pomogli poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym. Policjanci na DK 58 w gminie Jedwabno zauważyli samochód osobowy, który dachował w rowie, a obok zakrwawionego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów ze szczycieńskiej drogówki wynika, że kierujący oplem na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał na pobocze. Ostatecznie doszło do dachowania auta w przydrożnym rowie. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. 69-latek został zabrany do szpitala. Trwa wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn tego zdarzenia drogowego.