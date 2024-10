Malował farbą elewacje budynków. Swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości blisko 100 tys. zł Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze Szklarskiej Poręby zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o serię uszkodzeń mienia na terenie miasta. Funkcjonariusze ustalili, że pozostawił graffiti na kilkudziesięciu elewacjach firm, instytucji i osób prywatnych, czym spowodował łączne straty w wysokości około 100 tys. zł. W wybranych miejscach pozostawiał obraźliwe napisy dotyczące swojej byłej partnerki. Zatrzymany dopuścił się tych czynów wykazując rażące lekceważenie dla podstawowych zasad porządku prawnego. Teraz grozić mu może nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie ustalili, a następnie zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o serię uszkodzeń mienia.

Jak ustalili, 32-latek w kwietniu br. dopuścił się serii uszkodzeń mienia na terenie miasta. Malował farbą elewacje różnych budynków, lampy, znaki, wiaty przystankowe, skrzynki energetyczne, ogrodzenia, kosze na śmieci i inne, działając w ten sposób na szkodę podmiotów publicznych oraz osób prywatnych.

Policjanci ustalili, że mężczyzna zniszczył w ten sposób elewacje kilkudziesięciu obiektów. Swoim zachowaniem spowodował łączne straty w wysokości blisko 100 tysięcy złotych. Na wszystkich pozostawił obraźliwe określenia swojej byłej partnerki. Zatrzymany dopuścił się tych czynów wykazując rażące lekceważenie dla podstawowych zasad porządku prawnego.

Teraz mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie śledczym, gdzie odbywa wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa z przeszłości. Do starego wyroku dojdzie mu nowy i to za aż 9 czynów przestępczych.