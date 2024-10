Podziękowania od wdzięcznej mieszkanki dla jeleniogórskich policjantów Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze wpłynęło podziękowanie od mieszkanki miasta, która wyraziła swoją wdzięczność za interwencję policjantów prewencji i ruchu drogowego. Funkcjonariusze, którzy 27 września 2024 roku interweniowali na parkingu przychodni medycznej w Jeleniej Górze, wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale również wyjątkową empatią oraz zaangażowaniem.

Interwencja, do której doszło na terenie parkingu, miała złożony charakter, a sytuacja wymagała reakcji ze strony służb. W podziękowaniu jeleniogórzanka podkreśliła, że policjanci nie tylko dokładnie wyjaśnili okoliczności zdarzenia, ale także wykazali ogromne zrozumienie dla trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.

Policjant prewencji, widząc narastające problemy zdrowotne kobiety, zareagował bez wahania i zaproponował wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego, co w efekcie mogło zapobiec dalszym komplikacjom zdrowotnym. Takie zachowanie spotkało się z jej ogromnym uznaniem, co podkreśliła w swoim liście. Działania funkcjonariuszy nie tylko pomogły opanować sytuację, ale również zapewniły poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.

W korespondencji do Komendanta Miejskiego Policji kobieta wyraziła swoje uznanie dla postawy policjantów, zwracając uwagę na ich profesjonalizm, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Podkreśliła również, jak bardzo docenia ich godną postawę, szczególnie w momentach, gdy stres i trudne okoliczności mogą wpływać na emocje uczestników zdarzeń.

Tego typu podziękowania są niezwykle ważnym elementem pracy mundurowych, pokazując, jak istotną rolę odgrywają funkcjonariusze w codziennym życiu mieszkańców. Zdarzenia, takie jak to z 27 września, są dowodem na to, że jeleniogórscy policjanci, oprócz realizowania swoich obowiązków z pełnym profesjonalizmem, potrafią również okazać wsparcie i empatię, co w trudnych sytuacjach jest niezwykle cenne.

Interwencja ta pokazuje, jak istotna jest współpraca służb z obywatelami, a także jak ważne jest szybkie reagowanie na różne sytuacje.

( KWP we Wrocławiu / kc)