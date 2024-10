Rozbita grupa przestępcza zajmująca się wyłudzeniami pieniędzy metodą na BLIK-a Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Wałbrzyscy policjanci zatrzymali cztery osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się m.in. oszustwami internetowymi. Sprawcy wykorzystywali legendę inwestycji w akcje lub kryptowaluty, a poszkodowanymi mogą być mieszkańcy praktycznie całego kraju. W ręce mundurowych wpadli dwaj mężczyźni i dwie kobiety, pełniący w grupie kluczową rolę, czyli osoby odpowiedzialne za wypłacanie gotówki. Pobierali ją z bankomatów przy użyciu kodów BLIK, które uzyskiwali w wyniku oszustw. Decyzją sądu troje podejrzanych zostało już tymczasowo aresztowanych i grozić im może kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Niezmiernie ważną rolę w strukturach przestępczych pełniły osoby zatrzymane przez policjantów, bo zajmowały się bezpośrednio pobieraniem pieniędzy z bankomatów. Działały na podstawie nielegalnie uzyskanych kodów, stosując metodę BLIK. Mowa o szybkich płatnościach mobilnych, które umożliwiają wypłatę pieniędzy bez użycia karty płatniczej.

Ustalenia funkcjonariuszy z wałbrzyskiej Policji potwierdzają, że grupa przestępcza oferowała w Internecie możliwość wzięcia udziału w dających duży zysk inwestycjach, głównie w kryptowaluty oraz inne rzekomo intratne projekty, w tym także takie, jak ropa lub złoto. Ofiary, zwiedzione obietnicą szybkich i dużych realizacji zysków, przekazywały oszustom swoje dane i kody BLIK, będąc przekonanym, że środki te trafiają na konta inwestycyjne. W rzeczywistości pieniądze były natychmiast wypłacane przez przestępców w bankomatach.

Sporą ilość oszustw łączył jeden wspólny element - wypłaty dokonywane były z tego samego bankomatu w galerii handlowej na terenie Wałbrzycha. Fakt ten umożliwił policjantom powiązanie kilku spraw i rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań zmierzających do rozpracowania tej grupy. Doprowadziły one w konsekwencji do zatrzymania czterech osób. Dwóch mężczyzn, w wieku 29 i 37 lat oraz dwóch kobiet, w wieku 25 i 28 lat z powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego.

Ich wizerunki pojawiały się w wielu sprawach związanych z tego typu oszustwami. Policjanci zabezpieczyli kilka przenośnych oraz stacjonarnych komputerów, kilkanaście telefonów komórkowych i ponad 17 tysięcy złotych w gotówce.

Kolejne działania funkcjonariuszy potwierdziły fakt, że osoby te współpracowały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a mając tę wiedzę prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt dla trójki z zatrzymanych i decyzją sądu spędzą w nim najbliższe trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. Obecnie trwa szczegółowa analiza zabezpieczonych dowodów, która może dostarczyć nowych informacji o skali działalności grupy oraz liczbie osób pokrzywdzonych.

Oszustwa na BLIK oraz kryptowaluty stają się coraz częstsze, a przestępcy wykorzystują niewiedzę i brak ostrożności swoich ofiar. W związku z tym Policja oraz instytucje finansowe stale apelują o ostrożność podczas dokonywania transakcji online oraz o weryfikację ofert inwestycyjnych, zwłaszcza gdy obiecywane są szybkie i wysokie zyski.