Warsztaty dla policyjnych specjalistów z zakresu praw człowieka Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj W dniach 26 – 27 września br. w Wieliczce odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych Małopolskiej Policji, odpowiedzialnych za realizację szeroko pojmowanej tematyki z zakresu praw człowieka w swoich jednostkach.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) i Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie dzięki finansowemu wsparciu The Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM)”.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać cel i misję IOM, poznać metody identyfikacji i pracy z osobami z tzw. grup wrażliwych, a są to m.in. osoby doświadczające przemocy uwarunkowanej płcią (GBV), tortur, handlu ludźmi czy osoby SOGIESC oraz osoby z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi. Dużą część szkolenia poświęcono również tzw. dobrowolnym powrotom i reintegracji. Skupiono się na zagadnieniu związanym z budowaniem równościowego środowiska pracy. Rozmawiano o stereotypach, czym one są i jak wpływają na postrzeganie różnych grup, jakie są rodzaje, formy i mechanizmy dyskryminacji oraz w jaki sposób można zapobiegać zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć.

Szkolenie prowadzone było przez doświadczonych trenerów z IOM - Martę Bielecką i Pawła Barabasza i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) to organizacja międzyrządowa, agenda ONZ ds. migracji, w skład której wchodzą 173 kraje, a której Polska jest członkiem od 1992 roku. W Polsce IOM działa na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różne programy w tym działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. IOM od lat współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji, jak organy administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, społeczności migranckie oraz społeczności lokalne prowadząc działania informacyjne, szkolenia oraz udzielając bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym. Działania IOM skupiają się na zapewnieniu odpowiedniego zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i z poszanowaniem praw człowieka, promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie migracji oraz wsparciu w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migrantów, w tym uchodźców, osób przesiedlonych i tych, które sytuacja zmusiła, aby na stałe opuścić swoje miejsce zamieszkania.

Należy zaznaczyć, że to kolejne przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie w ramach obchodzonego w tym roku 20-lecia systemu ochrony praw człowieka w Policji.

(KWP w Krakowie / kp)