Kolejny sukces stargardzkich kryminalnych. Blisko 11 kg narkotyków przejęte przez funkcjonariuszy Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci nieustannie zwalczają przestępczość narkotykową na terenie stargardzkiego powiatu. Najlepszym na to dowodem są kolejne zatrzymania osób posiadających znaczne ilości środków odurzających. Wszystko za sprawą intensywnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego zajmujących się właśnie taką przestępczością. Dzięki ich pracy zabezpieczone zostało blisko 11 kg narkotyków.

Policjanci stargardzkiego Wydziału Kryminalnego z Zespołu do Zwalczania Przestępczości Narkotykowej wykonując codzienne obowiązki służbowe, prowadzą czynności zmierzające do zapobiegania i zwalczania takiego procederu. Policjanci nie lekceważą żadnych informacji, które mogą im pomóc w dotarciu do osób naruszających prawo o przeciwdziałaniu narkomanii. Dowodem na to są kolejne realizacje podjęte na podstawie wcześniejszej pracy operacyjnej i szeroko zakrojonych działań rozpoznawczych. Dzięki niej w minionym tygodniu policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Stargardu oraz 20- letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego, którzy od dłuższego czasu pozostawali w zainteresowaniu kryminalnych. Czynności wykonane przez stargardzkich funkcjonariuszy potwierdziły, że obaj mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu wytworzyli oraz posiadali znaczne ilości środków odurzających.

Działania stargardzkich policjantów zakończyły się zabezpieczeniem blisko 11 kilogramów marihuany, 87 gramów żelków zawierających w swoim składzie THC oraz haszyszu o łącznej masie 26 gramów.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd na wniosek prokuratury wobec nich zastosował trzymiesięczny areszt.