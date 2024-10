Błyskawiczna interwencja szczecińskich policjantów uratowała życie 52-latkowi Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej i profesjonalnej interwencji funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, udało się uratować życie mężczyzny, który znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. 52-letni mieszkaniec Szczecina, siedząc na parapecie okna kamienicy, trzymał się futryny, grożąc upadkiem z wysokości. Zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu mężczyzny dotarło do Policji dzięki czujności osoby postronnej, która zauważyła go w oknie.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol: mł.asp. Bartłomieja Spletstesera i st.post. Łukasza Wiśniewskiego z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KMP w Szczecinie

Po przybyciu na miejsce mundurowi podjęli wyjątkowo przemyślane działania, które pozwoliły na uratowanie życia 52-latka. Mężczyzna, zauważając mundurowych, poprosił, aby nie podchodzili. Jednak dzięki doskonałej współpracy oraz zachowaniu spokoju, funkcjonariusze ustalili między sobą plan działania.

Jeden z nich pozostał na dole, by monitorować sytuację, podczas gdy drugi, po cichu, wyłączając stację radiową, zbliżył się do mężczyzny. W decydującym momencie udało się funkcjonariuszowi bezpiecznie zdjąć mężczyznę z parapetu, zanim doszło do tragedii.

Na miejsce interwencji przybył zespół ratownictwa medycznego, który zabrał mężczyznę do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Szczecińscy policjanci po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest profesjonalna, opanowana i skuteczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Dzięki ich refleksowi i współpracy, która w tej sytuacji była kluczowa, udało się uratować ludzkie życie. Sekundy decydowały o losie tego człowieka, a działania funkcjonariuszy zasługują na najwyższe uznanie.

Apelujemy do mieszkańców o dalszą czujność i zgłaszanie sytuacji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu innych. Dzięki współpracy obywateli i służb możliwe jest skuteczne reagowanie na niebezpieczne zdarzenia.

Nie lekceważmy również żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 (czynny całą dobę), do Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym pod nr 800 70 2222 (czynny całą dobę), na Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) czy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).