Policjanci odzyskali skradziony samochód wart niemal 100 tysięcy złotych

Słubiccy dzielnicowi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodu na terenie Niemiec. Funkcjonariusze podczas tej samej interwencji odzyskali również utracony pojazd. 28 i 35 latek zostali zatrzymani podczas pościgu pieszego. Grozi im teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach we wtorek, 1 października 2024 r. udali się do miejscowości Nowy Bór, gdzie miał znajdować się samochód pochodzący z kradzieży.

Po przybyciu na miejsce na jednej z leśnych dróg zauważyli bus marki Renault Master, a przy nim zaparkowaną osobówkę. Po chwili w pobliżu pojazdów policjanci dostrzegli dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok radiowozu gwałtownie wsiadł do samochodu i szybko zaczął odjeżdżać w stronę lasu. Drugi mężczyzna zaskoczony widokiem mundurowych również zaczął uciekać.

Policjanci natychmiast podjęli pościg pieszy za mężczyznami. Funkcjonariuszom szybko udało się zatrzymać uciekających. Funkcjonariusze niezwłocznie sprawdzili dane mężczyzn oraz samochód w policyjnych systemach. Wtedy okazało się też, że Renault Master został skradziony na terenie Niemiec. Mężczyźni w wieku 28 i 35 lat trafili do policyjnego aresztu. Nie są oni mieszkańcami powiatu słubickiego. Odzyskany pojazd o wartości prawie 100 tysięcy złotych został zabezpieczony i niebawem trafi do właściciela.

Prokuratura Rejonowa w Słubicach będzie wnioskował do Sądu o zastosowanie wobec podejrzanych mężczyzn, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im karą do pięciu lat pozbawienia wolności. To kolejny raz, kiedy dzięki dobrej pracy słubickich policjantów poszkodowani odzyskają swoje mienie, a podejrzani nie unikają odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)