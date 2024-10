Policjant reanimował mężczyznę, który stracił przytomność i przestał oddychać. „Dzięki niemu Mateusz wybudził się ze śpiączki i dalej jest wśród nas…” Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Policjant z posterunku w Pilawie - mł. asp. Maciej Bojanowski uratował 38-latka, który nagle zasłabł, stracił przytomność i przestał oddychać. Profesjonalnie i skutecznie przeprowadzona przez funkcjonariusza reanimacja pozwoliła lekarzom na uratowanie jego życia. Koledzy mężczyzny skierowali do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie podziękowania, w których wyrazili wdzięczność i uznanie dla postawy policjanta.

O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło kilka dni temu. mł. asp. Maciej Bojanowski w czasie wolnym od służby spotkał się z grupą znajomych na treningu piłki nożnej. W pewnym momencie jeden z zawodników zasłabł, stracił przytomność i upadł na ziemię. Choć wszyscy byli zszokowani całą sytuacją, mł. asp. Maciej Bojanowski zachował spokój i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Kiedy ustalił, że poszkodowany nie oddycha poinstruował innych, aby zadzwonili pod numer alarmowy, a sam przystąpił do resuscytacji. Prowadził ją do przyjazdu załogi karetki pogotowia, a później pomagał ratownikom. Dzięki tej natychmiastowej reakcji i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy mężczyzna przeżył.

Wczoraj 3.10.2024 r. do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie wpłynęły podziękowania od kolegów uratowanego mężczyzny. Wyrazili oni swoją wdzięczność i uznanie dla postawy policjanta. Piszą: „Mateusz wybudził się ze śpiączki i dalej jest wśród nas, co jest również zasługą Macieja Bojanowskiego. Wykazał się on spokojem w tej nagłej sytuacji i udzielił niezbędnej pomocy naszemu koledze. Dlatego też cieszymy się, że Polska Policja ma tak dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy w każdej sytuacji są gotowi nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują”.