O krok od tragedii na przejeździe kolejowym Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Kierowca volkswagena zlekceważył znak STOP przed przejazdem kolejowym i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. 32-letni kierujący samochodem został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz 10 punktami karnymi. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Zdarzenia drogowe z udziałem rozpędzonych pociągów, z uwagi na ich prędkość oraz masę, często są tragiczne w skutkach. Najczęstszymi błędami kierujących, prowadzącymi do tragedii na torach jest przejeżdżanie torowiska przy zamykających się rogatkach, omijanie półrogatek, niestosowanie się do czerwonego światła sygnalizacyjnego oraz ignorowanie znaku STOP. To właśnie zlekceważenie znaku drogowego było przyczyną zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w piątek, 04.10.br., ok. godz. 7.00 na drodze krajowej 11, na trasie Gotartów-Krzywizna w powiecie kluczborskim.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierowca volkswagena, jadąc od strony Kluczborka, nie zastosował się do znaku STOP, znadującego się przed przejazdem kolejowym, na którym uszkodzone były rogatki i wjechał na przejazd kolejowy. Tym samym doprowadził do zderzenia z lokomotywą pociągu towarowego relacji Środa Wielkopolska -Kielce. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń ciała. Zarówno kierowca samochodu, jak i maszynista byli trzeźwi. 32-letni kierujący volkswagenem za spowodowanie zdarzenia drogowego został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz 10 punktami karnymi.

Pamiętajmy! Jeżeli przed przejazdem jest ustawiony znak B-20 (STOP), to należy bezwzględnie zatrzymać pojazd niezależnie od tego, czy zbliża się pociąg czy też nie. Dopiero po upewnieniu się, że przejazd jest wolny, można rozpocząć jazdę

Przypominamy również, że przed wjechaniem na tory musimy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.