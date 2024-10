Policjantka pomogła małżeństwu w niebezpiecznej sytuacji na spływie kajakowym Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Małżeństwo z województwa mazowieckiego podziękowało asp. Dominice Radka - Jędrkiewicz za pomoc w krytycznej sytuacji na rzece Brda. List z opisem zdarzenia i podziękowaniami wpłynął do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Pod koniec września br. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wpłynął list adresowany do Szefa kujawsko - pomorskich policjantów. Okazało się, że jest to podziękowanie dla asp. Dominiki Radka - Jędrkiewicz z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy. Małżeństwo z województwa mazowieckiego opisało krytyczną sytuację, która im się przytrafiła podczas wakacji, 16.08.2024 r., na spływie kajakowym, na rzece Brda. Silny nurt zatopił ich kajak, wciągając go pod powalone drzewo razem z całym sprzętem biwakowym. Natomiast małżeństwo znalazło się w wodzie. Tę sytuację zauważyła Dominika, która w czasie wolnym od służby, również spędzała z rodziną czas na spływie kajakowym. Policjantka natychmiast udzieliła pomocy potrzebującym, skontaktowała się z numerem alarmowym 112, podając dokładne miejsce zdarzenia. Pomogła w przedostaniu się małżeństwa na brzeg i wydobyciu rzeczy z zatopionego kajaka. Dodatkowo była cały czas w stałym kontakcie z operatorem numeru alarmowego, aby strażacy mogli szybko dotrzeć pontonami na miejsce, ponieważ od strony brzegu nie było to możliwe.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które asp. Dominka Radka - Jędrkiewicz zdecydowanie nosi w sercu od lat. Nie świadczy o tym tylko powyższa sytuacja. To szereg działań, które podejmuje od 15 lat, będąc między innymi wolontariuszką w Olimpiadach Specjalnych województwa kujawsko-pomorskiego oddział bydgoski „Tacy Sami”. Od trzech lat jest też społecznym kuratorem sądowym dla rodzin, nieletnich i osób uzależnionych od alkoholu. W ostatnich latach sędziuje również w wojewódzkim konkursie udzielania pierwszej pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast w codziennej służbie wykazuje się starannością wykonywanych zadań.