Areszt dla 49-latka, który od 2011 roku zamieszczał w sieci zdjęcia o charakterze pedofilskim Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dzięki informacjom przekazanym przez policjantów z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, zatrzymali 49-latka podejrzanego o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Policjanci ustalili, że mężczyzna zwabiał do swojego miejsca zamieszkania małoletnich i wykonywał im zdjęcia o podtekście seksualnym, które później rozpowszechniał w Internecie. Policjanci dotarli do trzech pokrzywdzonych, których sprawca mógł molestować. Nakazem prokuratorskim mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Sprawa jest rozwojowa.

Dzięki informacjom przekazanym przez policjantów z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a następnie szybkiemu działaniu i dobremu rozpoznaniu policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantów z Zarządu w Gdańsku CBZC , doszło do zatrzymania na terenie Rumi 49-latka, który zwabiał do swojego miejsca zamieszkania małoletnich i wykonywał im zdjęcia o podtekście seksualnym, które później rozpowszechniał w Internecie.

Zanim doszło do zatrzymania mężczyzny, policjanci z Komendy Głównej Policji zajmujący się zwalczaniem procederów wykorzystania seksualnego, najpierw w sieci Internet znaleźli zdjęcia małoletniego chłopca w negliżu, które według ich wiedzy mogły zostać wykonane w 2015 roku. Funkcjonariusze mieli podejrzenie, że osoba małoletnia utrwalona na nim może pochodzić z Pomorza, dlatego natychmiast skontaktowali się z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Kryminalni z Gdańska od razu zajęli się tą sprawą i potraktowali ją priorytetowo. Ich zadaniem było ustalenie, kto mógł znajdować się na opublikowanych zdjęciach oraz kto stał za ich wykonaniem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej dzięki zdobytym informacjom, ustaleniom, bardzo szybko zidentyfikowali pokrzywdzonego, którego wizerunek sprawca zamieścił w sieci. Dalsza praca policjantów doprowadziła do ustalenia tożsamości 49-letniego mężczyzny, który dopuścił się przestępstw o charakterze pedofilskim.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 1 października, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjanci z Zarządu w Gdańsku CBZC, nakazem wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie zatrzymali 49-letniego mieszkańca Rumi.

Policjanci podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli i zabezpieczyli nośniki pamięci, na których znajdowały się treści pornograficzne z osobami małoletnimi. Policjanci ustali również, że mieszkanie sprawcy było miejscem popełnianych przez niego przestępstw już od 2011 roku.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej poniżej 15 roku życia, posiadania, utrwalania i rozpowszechniania treści

o charakterze pedofilskim.

49-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.