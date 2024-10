Mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa dwóch osób trafił do aresztu, grozi mu dożywocie Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj W niedzielne popołudnie na terenie Otwocka doszło do niebezpiecznego zdarzenia, w którym mężczyzna oddał strzały z broni palnej w kierunku pary znajdujące się w samochodzie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie w niespełna 22 godziny ustalili i zatrzymali niebezpiecznego sprawcę podczas próby opuszczenia terytorium Polski. Prokuratura Rejonowa w Otwocku w powyższej sprawie wszczęła śledztwo i przedstawiła 43-letniemu obywatelowi Gruzji zarzuty usiłowania zabójstwa, nielegalnego posiadania broni palnej oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury 43-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zdarzenia kryminalne z udziałem broni palnej są szczególnie niebezpieczne, dlatego policja w takich przypadkach angażuje maksymalne siły i środki, by zatrzymać niebezpiecznych sprawców. Tak było tym razem. Oficer Dyżurny otwockiej jednostki w niedzielę (6 października) około godziny 14:30 dostał zgłoszenie dotyczące strzelaniny przy ul. Warszawskiej w Otwocku. Obcokrajowiec miał oddać kilka strzałów w stronę pojazdu, w którym znajdowała się para. Na miejsce pilnie został wysłany patrol policji oraz grupa oględzinowa, która miała zabezpieczyć ślady pozostawione na miejscu przez sprawcę. W działania zostały zaangażowane pełne siły otwockiej jednostki.

Wszyscy funkcjonariusze pracowali nad zatrzymaniem sprawcy, sprawdzając wszystkie możliwe drogi ucieczki przestępcy. Operacyjni korzystając z nowoczesnych metod pracy operacyjnej, w połączeniu z doskonałym rozpoznaniem podległego terenu wytypowali miejsca, w których może ukrywać się mężczyzna. Policjanci przeszukali 7 lokali na terenie Otwocka oraz Warszawy, jednak sprawca nadal pozostawał nieuchwytny.

Kryminalni ustalili, że mężczyzna będzie podejmował próbę opuszczenia terytorium Polski i wytypowali drogę, którą będzie się przemieszczał. Kryminalni przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji zatrzymali dwóch mężczyzn narodowości gruzińskiej w miejscowości Radziejowice. Pierwszy z nich to 43-latek, który dzień wcześniej otworzył ogień na ulicach Otwocka, drugi zaś to 39-latek, który pomagał sprawcy ukryć się przed policją. 43-latek posiadał przy sobie broń palną typu rewolwer oraz środki odurzające.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku. 43-latek podejrzewany jest o usiłowanie zabójstwa, posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

39-latek podejrzewany jest o poplecznictwo. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W tej sprawie prokurator, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zawnioskował, do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku 43- latek trafił do aresztu na 3 miesiące. 39-latek został objęty dozorem Policji.

( KSP / kp)