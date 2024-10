Skuteczne uderzenie w przestępczość narkotykową

Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj

Dwanaście osób zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki i pieniądze pochodzące z przestępstwa to efekt wspólnych działań policjantów z KPP w Limanowej i KWP w Krakowie, przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów. Kilkumiesięczna praca funkcjonariuszy zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej pozwoliła na zatrzymanie podejrzanych, którzy wprowadzali do obrotu środki odurzające i odpłatnie ich udzielali nie tylko dorosłym, ale również nieletnim.