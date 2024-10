Grupa przestępcza rozbita przez toruńskich policjantów Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci pionu kryminalnego toruńskiej komendy miejskiej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. Śledczy zebrali dowody na obrót przeszło 580 kilogramami nielegalnych substancji. Członkowie grupy działali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a z handlu narkotykami uczynili sobie stałe źródło dochodów. W środę 2 października br. policjanci zatrzymali 9 podejrzanych, a 6 z nich trafiło już do aresztu. Kryminalni przejęli także znaczne ilości narkotyków.

Od dłuższego czasu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, pracowali nad sprawą grupy przestępczej, która zajmowała się handlem narkotykami. Wiele miesięcy zajęło śledczym gromadzenie materiału dowodowego przeciwko osobom podejrzewanym o udział w tym przestępczym procederze. Akcja zatrzymania została dokładnie zaplanowana, a do działań włączyli się policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, a także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Bydgoszczy.

W środę 2 października br. toruńscy policjanci wspierani przez kontrterrorystów z Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy CPKP "BOA", na terenie kujawsko-pomorskiego zatrzymali 9 podejrzewanych.

Podczas działań kryminalni zabezpieczyli kilka kilogramów nielegalnych substancji. Wśród przejętych środków były między innymi: 1,5 kilograma marihuany, 2 kilogramy MDMA, 700 tabletek extasy, a także płynna amfetamina. Jak wynika z szacunku kryminalnych z zabezpieczonych substancji można było przygotować 2 500 porcji marihuany, 4 000 porcji MDMA i 700 tabletek extasy o łącznej wartości czarnorynkowej przekraczającej kwotę 300 000 złotych.

Zatrzymani kilka dni byli doprowadzani do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty m.in.: wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także ich posiadania w znacznych ilościach oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu.

Materiał dowodowy i prokuratorskie zarzuty dotyczą udziału w obrocie przeszło 580 kilogramami narkotyków, w tym m.in.: amfetaminą, marihuaną, haszyszem, kokainą, extasy i innymi nielegalnymi substancjami.

W piątek (4 października) do sądu trafiły wnioski prokuratora o aresztowanie sześciu zatrzymanych. Po zapoznaniu się z zebranym przez śledczych materiałem dowodowym sąd przychylił się do ich wniosku i wobec 6 podejrzanych zastosował trzymiesięczny areszt. Podejrzanym grozi kara od 3 nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / kp)