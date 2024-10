Pajęczański policjant wygrał Mistrzostwa Policji w biegach przełajowych Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Pajęczańki policjant podczas minionego weekendu zdobył dwa medale. W piątek brał udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w biegu przełajowym pokonując dukty leśne w miejscowości Hutki-Kanki, zajmując I miejsce na podium. Już następnego dnia w Biegu Przełajowym o Nóż Komandosa - Mistrzostwa Policji Służb Mundurowych w Crossie, kolejnej biegowej trasie, zdobył II miejsce. Gratulujemy sukcesów!

St.post. Damian Skupiński na co dzień pełni służbę w Wydziale Patrolowo - Interwencyjnym w Komisariacie Policji w Działoszynie. Reprezentuje również Polską Policję w lekkoatletyce. W piątek, 4 października 2024 roku, wziął udział w trudnych i wymagających Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w XXI Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi w miejscowości Hutki-Kanki w gminie Łazy, w powiecie zawierciańskim, zajmując I miejsce na podium. To wydarzenie na stałe zostało wpisane w kalendarz imprez sportowych polskiej Policji. W tym dniu po raz 21 na linii startu stanęli reprezentanci służb mundurowych, którzy do miejscowości Hutki Kanki przyjechali z całego kraju. Biorąc udział w biegu przełajowym, chcą w sportowy sposób oddać cześć policjantowi, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony na służbie.

Już następnego dnia Damian wziął udział w Biegu Przełajowym o Nóż Komendanta im. gen. broni Włodzimierza Potosińskiego podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Crossie w Lublińcu. W zawodach uczestnicy musieli pokonać dystans 10 km w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym. Dzięki doskonałej kondycji fizycznej i silnej psychice Damian osiągnął znakomity czas, który zagwarantował mu II miejsce na podium.

To były wymagające trasy, z podbiegami i zbiegami, które kosztowały zawodników mnóstwo energii, ale dały również ogromną satysfakcję po przekroczeniu linii mety.

Damian jesteśmy dumni z Twojej determinacji, gratulujemy kolejnych zdobytych medali!