Dolnośląska policjantka ukończyła SuperHalfs - cykl półmaratonów, które odbyły się w Lizbonie, Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Cardiff i w Walencji Data publikacji 07.10.2024 Na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na stanowisku Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego, a w czasie wolnym biega i to nie tylko rekreacyjnie, ale startuje również w zawodach, także poza granicami naszego kraju. Mowa o podinspektor Ewie Tuszyńskiej, która właśnie ukończyła SuperHalfs – cykl półmaratonów, które odbyły się w Lizbonie, Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Cardiff i w Walencji.

Kolejny biegowy cel osiągnięty, podinsp. Ewa Tuszyńska - Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zameldowała się bowiem na mecie SuperHalfs - cyklu półmaratonów, które odbyły się w Lizbonie, Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Cardiff i w Walencji. 6 października obchodzony jest International Walk Day, który ma zachęcić wszystkich do aktywności ruchowej. Ostatni etap cyklu półmaratonów, który odbył się w Cardiff, w Wielkiej Brytanii, pokonała też nasza koleżanka.

To już kolejne osiągnięcie w biegowym CV podinsp. Ewy Tuszyńskiej, dla której bieganie stanowi życiową pasję. Jak sama podkreśla, biega by utrzymać dobrą kondycję, ale przede wszystkim by podziwiać walory miejsc, przez które biegnie trasa, dlatego wyszukuje tych najciekawszych. Dzięki swojej pasji dzielonej z mężem i czasem z synem, funkcjonariuszka odwiedziła już Majorkę, Lizbonę, Walencję, Cypr, Pragę. Biegała również w naszym kraju: w Suwałkach, Smolcu, Górze, Oleśnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Co ważne, funkcjonariuszka z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej kiedy tylko może startuje jako reprezentantka Policji, jednak gdy takiej kategorii nie ma, za każdym razem występuje w koszulkach z emblematami Policji oraz IPA , do której przynależy.

Podziwiamy pasję i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.