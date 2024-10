Ukrywał się 16 lat - został zatrzymany Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Policyjni „Łowcy Głów” z Poznania zatrzymali na terenie Inowrocławia, mężczyzny poszukiwanego listami gończymi za liczne oszustwa, który ukrywał się od 16 lat. Trafił już do zakładu karnego.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu zatrzymali 2 października mężczyznę, który od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za mieszkańcem Poznania wystawionych było 7 listów gończych. Część dotyczyła ustalenia miejsca pobytu, natomiast większość związana była ze sprawami popełnionych przez niego oszustw. Policjanci nad sprawą pracowali kilka tygodni. Przeglądając akta spraw dotyczących poszukiwanego, wytypowali miejsca, w których może się ukrywać. Na początku października pojechali do Inowrocławia i to właśnie tam, zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w jego sprawach, trafił do Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Za przestępstwo oszustwa grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych regularnie przeglądają stare, niewykryte sprawy dotyczące poszukiwanych osób. Wykorzystując swoje ogromne doświadczenie i umiejętności nieszablonowego podejścia do tematu, regularnie zatrzymują osoby, które od wielu lat ukrywają się przed organami ścigania. To oni doprowadzili do zatrzymania między innymi Kajetana P., który po zabójstwie w Warszawie, uciekła aż na Maltę czy Arkadiusza Ł. Odpowiedzialnego za oszustwa metodą „na wnuczka”.

(KWP w Poznaniu / kp)