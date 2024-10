Śmierć w wypadku - pijany kierowca aresztowany Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 44-letniego kierowcy BMW, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku. W wyniku zdarzenia zginęła 38-letnia pasażerka pojazdu. Kierowca prowadził samochód, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych w piątek, 4 października o godzinie 14.20. Na miejsce natychmiast wysłano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policjantów. Ustalono, że samochód marki BMW, prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę, zjechał z drogi, uderzając w przydrożny słup. Pomimo wysiłków ratowników, życia 38-letniej pasażerki nie udało się uratować. Kierujący pojazdem nie doznał poważnych obrażeń.

Na miejsce tragedii przyjechał prokurator oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca wypadku i zabezpieczono materiał dowodowy. Następnie w niedzielę,44-letni podejrzany został doprowadzony przez policjantów do sądu, gdzie na wniosek prokuratora sędzia zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Ta tragiczna sytuacja po raz kolejny przypomina, jak ogromne znaczenie ma odpowiedzialne zachowanie na drodze. Prowadzenie pojazdu po alkoholu stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale także dla pasażerów, innych uczestników ruchu drogowego oraz przypadkowych przechodniów. Kara za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I nie jest to jedyna sankcja dla pijanego kierowcy. Od października 2023 roku obowiązują przepisy, które przewidują do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub ze skutkiem śmiertelnym oraz do 3 lat dla recydywisty za samą jazdę po alkoholu. Z kolei od 14 marca 2024 roku, nietrzeźwy kierowca może stracić samochód.

Kierowco

Pamiętaj!

Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po wypiciu alkoholu. Nawet niewielka jego ilość wpływa na refleks, koncentrację i zdolność podejmowania decyzji. Zawsze lepiej skorzystać z alternatywnego transportu, takiego jak taksówka czy komunikacja miejska. Jeśli planujesz imprezę, zorganizuj wcześniej transport. Ustal, kto będzie prowadził lub skorzystaj z bezpiecznych opcji powrotu do domu. Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Zbyt szybka jazda zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem, zwłaszcza na krętych i wąskich drogach. Nigdy nie wsiadaj do samochodu z nietrzeźwym kierowcą. Jeśli masz wątpliwości co do stanu kierowcy, zaproponuj alternatywne rozwiązanie lub odmów podróży. Zachęcaj innych do odpowiedzialnego zachowania. Jako pasażer masz prawo dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli widzisz, że kierowca podejmuje ryzykowne decyzje, interweniuj lub poproś o zatrzymanie pojazdu. Reaguj, jeśli widzisz kogoś, kto wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu. Możesz w tej sytuacji zgłosić to odpowiednim służbom, co może uratować czyjeś życie. Gdy jesteś świadkiem wypadku, natychmiast wezwij pomoc. Twoje szybkie działanie może mieć decydujące znaczenie dla życia i zdrowia poszkodowanych.

Bądźmy odpowiedzialni i reagujmy, zanim dojdzie do wypadku.