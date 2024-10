Zakończenie śledztwa w sprawie zabójstwa Fabiana Zydora Data publikacji 07.10.2024 Powrót Drukuj Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom związanym z zaginięciem małoletniego Fabiana Zydora. Zdarzenie miało miejsce w październiku 2016 roku na terenie powiatu wrzesińskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o pozbawienie wolności pokrzywdzonego, a następnie jego okrutne zabójstwo. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa ma swój początek w październiku 2016 roku, kiedy siostra 17-letniego Fabiana Zydora zgłosiła jego zaginięcie. Fabian Zydor ostatni raz widziany był 30 października 2016 roku. Wyszedł ze swojego domu w miejscowości Tarnowa około godziny 17.00. Od tamtej chwili jego los był nieznany.

Po kilku latach do sprawy powrócili policjanci z Wielkopolski, którzy wraz z prokuratorem z poznańskiej Prokuratury Okręgowej ponownie przeprowadzili gruntowną analizę zebranych dowodów. Ich upór i determinacja doprowadziły do rozwiązania tajemnicy zaginięcia 17-letniego Fabiana. W toku postępowania przesłuchano prawie osiemdziesięciu świadków. Skorzystano także z wiedzy ekspertów różnych specjalizacji (psychologii, poligrafii, genetyki). Przeprowadzono także eksperymenty procesowe.

Wszystkie te działania doprowadziły do szczegółowego odtworzenia ostatnich chwil życia pokrzywdzonego, a w konsekwencji do zatrzymania oskarżonych. Jak ustali pracujący nad sprawą śledczy, małoletni Fabian Zydor 30 października 2016 roku został napadnięty, pozbawiony wolności, przewieziony samochodem do innej miejscowości i tam pozbawiony życia przez oskarżonych.

Zebrane i przedstawione przez prokuratora dowody wskazują, że wymienieni w akcie oskarżenia mężczyźni, porywając pokrzywdzonego, założyli mu na głowę materiałowy worek i wciągnęli przemocą do samochodu. Pojazdem tym przemieścili się w okolicę mostu nad rzekę. 17-latek cały czas miał na głowie worek, gdy sprawcy popychali go „podając sobie nawzajem”. Gdy Fabian Zydor upadł na ziemię, kopali go po całym ciele. Gdy przestał się ruszać, jeden z mężczyzn całym ciężarem swojego ciała stanął na jego głowie. Potem oskarżeni „wkopali” ciało pokrzywdzonego na rozłożony na ziemi brezent, rozebrali do bielizny, oblali nieustaloną substancją, następnie owinięte w brezent ciało włożyli do worka, obciążyli ciężarem i wrzucili do Warty.

Wszyscy trzej mężczyźni (obecnie w wieku 31, 31 i 40 lat) zostali oskarżeni o brutalne zabójstwo dokonane wspólnie i w porozumieniu, a także w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Od zatrzymania w marcu 2023 roku przebywają w areszcie śledczym. Wszyscy nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa.

Grozi im kara od 15 lat do dożywotniego pobawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)