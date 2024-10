Tymczasowy areszt dla dwojga oszustów działających metodą „na wnuczka” Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Zakopanego namierzyli i zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za oszustwo w powiecie tatrzańskim. Mężczyzna oraz kobieta wyłudzili od seniorki 38 tys. zł. Usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

We wtorek, 01.10.2024 r., na terenie gminy Kościelisko, w powiecie tatrzańskim, doszło do oszustwa metodą „na wnuczka”. Ofiarą padła starsza kobieta. Oszuści w rozmowie telefonicznej informowali o złym stanie zdrowia córki i konieczności wyrównania kwoty lokaty. Jak zwykle w tego typu przypadkach, oszuści wywierają presję czasu na rozmówcy, ponaglając do jak najszybszego działania. To powoduje, że niektóre osoby bezrefleksyjnie wykonują polecenia oszustów. Kobieta uwierzyła przestępcom, a następie przekazała im swoje oszczędności w wysokości 38 tys. zł. Wkrótce kobieta zorientowała się, że została oszukana i niezwłocznie powiadomiła o tym fakcie tatrzańskich policjantów.

Kobieta złożyła zawiadomienie, a kryminalni od razu przystąpili do pracy. Początkowo była to żmudna dokładna analiza całego zdarzenia krok po kroku i wyszukiwanie śladów, jakie mogli pozostawić oszuści. Tych materialnych, jak i wirtualnych pozostawionych w sieci. Intensywnie prowadzone działania operacyjne przyniosły skutek, policjanci wpadli na trop oszustów. Kryminalni nawiązali współpracę z policjantami z Będzina, gdzie tego samego dnia zatrzymali dwoje oszustów. Policjanci podczas przeszukania samochodu ujawnili gotówkę pochodzącą od seniorki z Podhala. W kolejnych przeszukaniach zabezpieczyli pieniądze oraz telefony, które mogły posłużyć do przestępstwa. Zatrzymanym w zakopiańskiej prokuraturze zostały przedstawione zarzuty z art . 286 kk, czyli oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W miniony piątek, 04.10.2024 r., Sąd Rejonowy w Zakopanem zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec 27-letniego mężczyzny i 25-letniej kobiety podejrzanych o to oszustwo.

Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka" oraz innymi metodami, które w swoim założeniu mają doprowadzić do przekazania pieniędzy. Ich ofiarami najczęściej padają osoby starsze i samotne. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu, bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych wartościowych przedmiotów, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy oszukani. Pamiętajmy też, że policjanci nigdy nie dzwonią w takich przypadkach jak opisują to oszuści podający się za policjantów i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możemy zadzwonić na Policję. 112 to numer alarmowy, pod którym mogą Państwo uzyskać pomoc.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.