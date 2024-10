Policyjny pilotaż w krytycznej sytuacji

Data publikacji 08.10.2024

Mundurowi z posterunku w Złejwsi Wielkiej natychmiast zareagowali, widząc kierowcę bmw, który migał światłami, by zwrócić uwagę funkcjonariuszy. Okazało się, że mężczyzna wiezie żonę w stanie zagrożenia życia do szpitala. Aspirant Grzegorz Witkowski i sierżant sztabowy Kamil Korpalski podjęli decyzję o pilotowaniu auta do placówki medycznej. Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy kobieta dotarła na czas do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc.