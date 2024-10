Policyjny pilotaż do szpitala w trosce o zdrowie mężczyzny Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach udowodnili, że wiedzą jak zachować się w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Pospieszyli z pomocą kobiecie, która zatrzymała mundurowych, gdyż jej ojciec miał bóle w klatce piersiowej oraz problemy z oddychaniem. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa 49-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego trafił na czas do szpitala, gdzie udzielono mu fachowej pomocy.

Do zdarzenia doszło w Jejkowicach na ulicy Chwałęcickiej. Policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach podczas patrolowania ulic gminy zostali zatrzymani przez kierującą oplem, która poprosiła ich o pomoc, ponieważ jej ojciec, z którym jechała do szpitala, skarżył się między innymi na bóle w klatce piersiowej oraz miał problemy z oddychaniem. Z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia 49-latka, mundurowi poinformowali dyżurnego jednostki o zdarzeniu i przy życiu sygnałów świetlnych i dźwiękowych udzielili asysty kierującej osobówką. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa 49-latek trafił na czas do szpitala, gdzie udzielono mu fachowej pomocy.

Służba w Policji charakteryzuje się szczególną specyfiką działań. Bardzo często policjanci muszą działać szybko i podejmować ryzyko, by uratować czyjeś życie bądź zdrowie. Również i tym razem, policjanci nie wahali się ani chwili przy niesieniu pomocy. Chronimy i pomagamy - to motto, którym kierujemy się podczas codziennej służby. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, a jeszcze bardziej, że dotarliście Państwo do szpitala na czas.