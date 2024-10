Nowe autokary dla polskiej Policji Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przygotowała i zrealizowała zakup sześciu autokarów, które trafią do poszczególnych województw w Polsce. Jeden z pojazdów zasili też kujawsko-pomorski policyjny tabor. Zakup był możliwy dzięki wsparciu ze środków Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025.

Kilka miesięcy temu Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji, kolejny już raz, wyznaczyło Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy do zrealizowania zakupu nowych pojazdów. Tym razem, były to autokary.

Łącznie, na potrzeby taboru polskiej Policji, zakupiono sześć autokarów marki SCANIA HIGHER TOURING o łącznej wartości blisko 10 milionów złotych. Cena jednostkowa autobusu dokładnie wyniosła 1 648 200,00 złotych. Zakup był zrealizowany ze środków finansowych Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025.

Autobusy są przystosowane do przewozu łącznie 51 osób (49 osób + 1 pilot + 1 kierowca). Pojazdy z pewnością znajdą swoje zastosowanie w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie województwa, jak i kraju. Będą niejednokrotnie stanowić logistyczne zapewnienie sprawnego i szybkiego transportu wielu funkcjonariuszy. Jeden z takich pojazdów trafi do taboru kujawsko-pomorskiej Policji, a pozostałe do jednostek:

KWP w Szczecinie,

KWP w Gdańsku,

KWP w Gorzowie Wielkopolskim,

KWP w Opolu,

KWP w Łodzi.