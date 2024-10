Bójka z użyciem miecza i butelki - czterech mężczyzn zatrzymanych Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Łomżyńscy policjanci ustalili 5 mężczyzn i zatrzymali 4 z nich. Wszyscy brali udział w bójce, do której doszło nad ranem w minioną sobotę. Są mieszkańcami Łomży, w wieku od 19 do 33 lat. 24-latek, który najprawdopodobniej został dźgnięty zbitą butelką, trafił do łomżyńskiego szpitala. Pozostali mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Dwóch z nich, czyli 22 i 33-latek, usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd zastosował w stosunku do nich dozór Policji. Drugi 22-latek natomiast i 19-latek decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W minioną sobotę, po godzinie 7.00, na stanowisko kierowania łomżyńskiej komendy Policji wpłynęła informacja o bójce kilku osób na ulicy Księżnej Anny. Natychmiast na miejsce pojechali funkcjonariusze wydziału kryminalnego i łomżyńskiej patrolówki, którzy zauważyli grupę mężczyzn. Okazało się, że dwóch z nich potrzebuje pomocy medycznej. Policjanci z patrolówki od razu udzielili pomocy przedmedycznej 24 i 33-latkowi i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali ich stan. W tym czasie kryminalni zatrzymali pozostałych trzech mężczyzn. Jednego 19-latka i dwóch 22-latków. Po przyjeździe załogi pogotowia ratunkowego okazało się, że rany 33-latka można opatrzeć na miejscu, co też zrobiono. Natomiast stan 24-latka wymagał natychmiastowej interwencji lekarskiej i niezwłocznie został zabrany do szpitala.

W komendzie żaden z zatrzymanych nie potrafił wyjaśnić i wskazać konkretnych powodów agresywnego zachowania. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczone nagranie z monitoringu miejskiego, jak i zeznania świadków, pozwoliły śledczym ocenić w jakim stopniu poszczególne osoby brały udział w bójce.

Dzięki zebranemu w tej sprawie materiałowi dowodowemu zarzut udziału w bójce, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu usłyszeli 22 i 33-latek. Obaj decyzją sądu zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru Policji. Natomiast 19 i 22-latek usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień i nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Oni decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Kiedy stan zdrowia hospitalizowanego 24-latka na to pozwoli, on również usłyszy zarzut udziału w bójce, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduję karę do 8 lat pozbawienia wolności.