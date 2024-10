Policjant, w dniu wolnym od służby, odnalazł poszukiwanego chłopca Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki czujności jednego z brodnickich policjantów wydziału kryminalnego sprawa poszukiwań 8-latka ma szczęśliwy finał. Funkcjonariusz miał dzień wolny, ale gdy tylko zauważył chłopca, którego rysopis odpowiadał zaginionemu natychmiast zareagował. Tym sposobem dziecko szybko znalazło się z powrotem pod opieką mamy.

W poniedziałek, 7 października 2024 r. chwilę po godzinie 14.00, do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przyszła kobieta, która oświadczyła, że jej 8-letni syn nie dotarł dzisiaj do szkoły i nie wie, gdzie się może teraz podziewać. Matka dziecka podała rysopis oraz w co był ubrany chłopiec, gdy wychodził rano z domu.

Dyżurny brodnickiej policji, po uzyskaniu tych informacji, bezzwłocznie powiadomił wszystkich będących w służbie policjantów o zaginięciu 8-latka. Wiadomość ta, za pomocą jednego z komunikatorów, dotarła też do wszystkich innych mundurowych, którzy tego dnia mieli wolne. Jednym z nich był policjant wydziału kryminalnego, który podczas spaceru zauważył na jednym z osiedli dziecko odpowiadające rysopisowi 8-latka. Podszedł więc do niego, przedstawił się, okazując legitymację służbową i spytał, jak się nazywa. Po uzyskaniu danych personalnych chłopca okazało się, iż jest to poszukiwany 8-latek.

Chłopiec bezpiecznie został przekazany pod opiekę mamie.