Rozbita grupa przestępcza wyłudzająca pieniądze metodą „na wnuczka” lub „na policjanta” Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, działającą przy użyciu metody „na policjanta” oraz „na wnuczka”. W wyniku wspólnej realizacji z funkcjonariuszami ze Szczytna zatrzymano sześć osób mających związek z przestępczym procederem. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Decyzją sądu wobec pięciu z nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Przestępcy posługujący się w swoim procederze tzw. metodą „na wnuczka” lub „na policjanta” działają w wyjątkowo perfidny sposób. Grają na emocjach, nie mają skrupułów, są bezwzględni i często pozbawiają swoje ofiary oszczędności całego życia. Dlatego policjanci robią wszystko, co w ich mocy, by trafić na ich ślad i zatrzymać.

Tak jak policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, którzy od kilku miesięcy rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami popełnianymi właśnie pod taką legendą. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna oraz wykonanie szeregu czynności dochodzeniowo-śledczych, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przyniosły oczekiwany efekt w postaci ustalenia i dotarcia do osób mających związek z przestępczym procederem.

W ubiegłym tygodniu (2.10.2024) olsztyńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie na terenie Warszawy i Łodzi zatrzymali sześć osób w wieku od 31 do 49 lat. W trakcie przeszukań zajmowanych przez nich mieszkań policjanci znaleźli i odzyskali część skradzionej gotówki, biżuterię, jak i telefony służące do popełnienia przestępstw. Ponadto w jednym z pomieszczeń znaleziono narkotyki należące do 34-latki. Zabezpieczono kokainę, mefedron oraz tabletki ecstasy. Podejrzani kompletnie nie spodziewali się wizyty policjantów i byli zaskoczeni zatrzymaniem.

W tej sprawie zatrzymano trzech tzw. logistyków oraz trzech tzw. odbieraków. Pierwsi z nich zajmowali się organizacją przestępczego procederu – wysyłaniem kurierów i koordynacją ich działań. Z kolei druga grupa osób trudniła się odbieraniem pieniędzy od pokrzywdzonych osób. Jak się okazało w trakcie swoich działań osoby te maskowały swój wizerunek używając m.in. okularów i peruk.

Prowadzone śledztwo wykazało, że na ten moment oszukanych przez nich zostało około 20 osób z całego kraju, a łączna wartość strat wynosi niemal 800 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego cała szóstka usłyszała zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Trójka z nich była już wielokrotnie karana za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach tzw. multirecydywy. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z kolei pozostałym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 34-latka odpowie za posiadanie narkotyków.

Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zastosował wobec pięciu osób środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że kolejne osoby w tej sprawie usłyszą zarzuty.

W 2024 roku na Warmii i Mazurach odnotowane zostały 42 przestępstwa dokonane przy użyciu metody „na wnuczka” lub „na policjanta”. Suma strat poniesionych przez ofiary oszustw to prawie 1.400.000 zł. Policjanci zatrzymali do tych spraw 15 osób, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Odzyskane zostało też mienie o wartości prawie 500.000 złotych.

Oszuści działają różnymi metodami, a ich ofiarami padają osoby w różnym wieku. Przestępcy starają się wywołać na nas presję czasu, chcą, byśmy szybko podejmowali decyzje i nie mieli czasu na zastanowienie się nad tym, co robimy. Zdarza się, że grożą konsekwencjami prawnymi za brak pomocy organom ścigania (np. w przypadku oszustw metodą „na policjanta” lub „pracownika banku”). W przypadku odebrania telefonu z informacją o tym, że nasze pieniądze są zagrożone, że prowadzona jest „tajna” policyjna akcja czy, że członek naszej rodziny spowodował wypadek, zachowajmy szczególną ostrożność! Nie informujmy nikogo telefonicznie o kwocie pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów!