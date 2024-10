Lubuski policjant zwycięzcą międzynarodowych zawodów kynologicznych Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Sierżant Piotr Maksimiuk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zdobył pierwsze miejsce w prestiżowych zawodach ringu francuskiego, które odbyły się we Francji. Startując w kategorii ring I, pokonał wielu doświadczonych rywali z całej Europy, udowadniając, że jest nie tylko wybitnym funkcjonariuszem, ale również ekspertem w tresurze psów.

Sierżant Piotr Maksimiuk jest przewodnikiem psa służbowego, z którym pracuje na co dzień. Odpowiada on za szkolenie i współpracę z psem policyjnym, wykorzystywanym do zadań służbowych takich jak tropienie, poszukiwanie zaginionych osób, a także działania prewencyjne. Jego praca wymaga ogromnej precyzji, cierpliwości i zaangażowania, a zawody we Francji były okazją do zaprezentowania swoich umiejętności w nieco innej roli. Na zawodach we Francji Piotr wystartował jednak ze swoim prywatnym psem o imieniu Slayer, który towarzyszy mu od lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tresurze psów służbowych, jego wiedza i umiejętności przekładają się na sukcesy również w policyjnej służbie.

Zawody ringu francuskiego to jedna z najbardziej wymagających konkurencji w świecie sportów kynologicznych, gdzie psy muszą wykazać się wyjątkową sprawnością, posłuszeństwem oraz odwagą. Rywalizacja obejmuje takie zadania jak atak na pozoranta, obrona przewodnika, przeszukiwanie terenu, a także pokonywanie przeszkód. Kategoria ring I to zaawansowany poziom, w którym zarówno psy, jak i przewodnicy muszą być perfekcyjnie zgrani i przygotowani.