Brzezińscy kryminalni zatrzymali włamywaczy Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego brzezińskiej komendy zatrzymali dwóch obywateli Gruzji. 32 i 41-latek na Miejscach Odpoczynku Podróżnych województwa łódzkiego włamywali się do samochodów i kradli z nich cenne przedmioty. Teraz najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

4 października 2024 roku w godzinach popołudniowych brzezińscy kryminalni, obserwując jedno z Miejsc Odpoczynku Podróżnych na autostradzie A2 zauważyli forda mondeo, który dynamicznie przejechał przez teren stacji paliw, a następnie zatrzymał się na parkingu między samochodami. Funkcjonariuszy zastanowiło, że pasażer pojazdu siedzi na tylnym siedzeniu. Zwrócili więc większą uwagę na parkujący samochód. W pewnym momencie mężczyzna siedzący z tyłu wysiadł i poszedł w kierunku stacji paliw, wtedy jeden z funkcjonariuszy ruszył za nim. Mężczyzna jednak zawrócił i szybkim krokiem wrócił do auta, którym przyjechał, po czym kierujący fordem mondeo ruszył w kierunku wyjazdu na autostradę A2. Policjanci, mając podejrzenie, że mężczyźni mają coś na sumieniu uniemożliwili im wyjazd zastawiając drogę pojazdem służbowym.

Funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę, pasażera i sprawdzili pojazd. Jednak policyjny nos nie mylił stróżów prawa i porównując numery nadwozia samochodu z numerami tablic rejestracyjnych odkryli, że tablice są podrobione. Zatrzymali więc 32 i 41-letniego Gruzina, wzywając na miejsce patrol do pomocy. Funkcjonariusze, prowadząc oględziny forda znaleźli w jego wnętrzu i tuż obok pojazdu dwa urządzenia przechwytujące sygnały z pilotów samochodowych.

Pracujący nad sprawą brzezińscy kryminalni bardzo wnikliwie i z dużym zaangażowaniem analizowali monitoringi zabezpieczane do włamań na Miejscach Odpoczynku Podróżnych na terenie powiatu brzezińskiego i poza nim. Wstępne straty oszacowano na kwotę ponad 20 tysięcy złotych. 32-letni Gruzin usłyszał już 5 zarzutów, a 32-latek 3 zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za włamania i usiłowanie włamań do pojazdów na MOP-ach autostrad A1 i A2. Grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ze względu na dalszy rozwój tej sprawy na wniosek prokuratury brzeziński sąd umieścił podejrzanych na 3 miesiące w areszcie.

( KWP w Łodzi / kp)

