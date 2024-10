Zarzuty dla seryjnego podpalacza Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, możliwe było ustalenie i zatrzymanie osoby podejrzewanej o serię podpaleń w Gorzowie Wielkopolskim. Niespełna doby potrzebowali policjanci, aby dotrzeć do 27-latka. Mężczyzna przyznał się do serii podpaleń. Usłyszał już zarzuty. Zatrzymany był już karany za podobne zdarzenia w 2021 roku i tymczasowo aresztowany.

Gorzowscy policjanci w wyniku prowadzonych czynności w niespełna dobę ustalili i w poniedziałkowe popołudnie, 7.10.2024 r., zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o liczne podpalenia na terenie Gorzowa Wlkp ., do których doszło w niedzielny wieczór, 6.10.br. 27-latek doprowadził do zniszczeń przy ul. Dywizjonu 303, ul. Słonecznej, ul. Sikorskiego.

Podczas czynności procesowych mężczyzna został przesłuchany. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Łączną wartość strat, jakie powstały wskutek wznieconych pożarów, oszacowano na niemal dziewięć tysięcy złotych. Dzisiaj, 9.10.br., podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury. Wobec mężczyzny zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie. O jego dalszym losie zadecyduje Sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)