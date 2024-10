Dolnośląscy „Łowcy Głów” namierzają i zatrzymują również osoby poszukiwane na terenie innych krajów Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oprócz zatrzymywania osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, aktywnie działają również w obszarze zatrzymywania osób poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania oraz Czerwonymi Notami Interpolu przez służby innych krajów. W tym roku, dzięki skutecznym działaniom, dolnośląscy „Łowcy Głów” namierzyli i zatrzymali 7 osób poszukiwanych przez partnerów zagranicznych.

Na początku października dolnośląscy „Łowcy Głów” zaliczyli dwa „trafienia”. Brytyjskie organy ścigania zwróciły się do strony polskiej o dokonanie zatrzymania poszukiwanego przez nich obywatela Polski. Brytyjskie Biuro Interpolu wydało za nim Czerwoną Notę, która umożliwia zatrzymanie osoby przez inne kraje na całym świecie. „Łowcy” po otrzymaniu szczątkowych informacji, poddali je skrupulatnej analizie. Efektem przeprowadzonych czynności było ustalenie przez funkcjonariuszy adresu na terenie Wrocławia, gdzie przebywał poszukiwany. Był nim 43-latek podejrzewany o dokonanie wielu oszustw na terenie Wielkiej Brytanii związanych z nielegalnych handlem tytoniem. Zbiegł on do Polski, gdzie liczył na uniknięcie kary.

Mężczyzna jednak krótko cieszył się wolnością. Gdy „Łowcy” zapukali do jego drzwi, był zaskoczony wizytą polskiej Policji. Po wykonaniu dokumentacji służbowej został doprowadzony przed oblicze sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Obecnie oczekuje na ekstradycję do Wielkiej Brytanii, gdzie grozi mu nawet 7 lat pozbawienia wolności. Na uwagę zasługuje fakt, iż poszukiwany był w przeszłości karany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą na terenie Polski, mimo to dalej prowadził przestępczą działalność na terenie innego kraju.

Kolejnym zatrzymanym przez dolnośląskich „Łowców Głów” był 24-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Źródło swojego dodatkowego zarobku znalazł w nielegalnym przewożeniu imigrantów z Polski na teren Niemiec. Rozpracowaniem procederu zajmowali się niemieccy policjanci. Według ustaleń naszych zachodnich sąsiadów mężczyzna był jednym z członków grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym transportem imigrantów. Jego rolą była rekrutacja i pośrednictwo pomiędzy kierowcami busów przewożących imigrantów a kierownictwem grupy. Za powyższy czyn grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności. Za 24-latkiem wydany został niemiecki Europejski Nakaz Aresztowania. Kilka tygodni działań „poszukiwawczy” z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej doprowadziło do namierzenia miejsca przebywania poszukiwanego. W chwili jego zatrzymania stwierdził: „czułem, że w końcu odpowiem za swoje czyny”. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy, gdzie oczekuje na decyzję w sprawie ekstradycji do Niemiec.

Te i inne zatrzymania pokazują, jak ważna jest współpraca międzynarodowa w zakresie poszukiwań. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb, przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie próbują się ukryć.

( KWP we Wrocławiu / kc)