Zatrzymanie dilerów narkotykowych Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Trzech dealerów narkotykowych zatrzymanych w przeciągu dwóch dni to efekt pracy policjantów z Libiąża w powiecie chrzanowskim. Jeden z mężczyzn usłyszał aż 40 zarzutów m.in. posiadania środków odurzających i udzielania ich innym osobom. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Libiążu, w powiecie chrzanowskim rozpracowali grupę rozprowadzającą środki odurzające i psychotropowe. 2 października br. około godziny 19:40 na terenie gminy Libiąż mundurowi wylegitymowali dwóch siedzących w samochodzie 23- latków. Stróże prawa przy jednym z mężczyzn znaleźli marihuanę, natomiast w pojeździe należącym do drugiego 23-latka natrafiono na należący do niego młynek z zawartością marihuany. Obaj zostali zatrzymani i noc spędzili w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych chrzanowskiej komendy. Następnego dnia, jeden z nich usłyszał zarzut posiadania środków psychoaktywnych, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi natomiast okazał się dilerem i usłyszał, aż 40 zarzutów m.in. posiadania środków psychotropowych i psychoaktywnych, a także udzielania tych środków innej osobie, a co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Libiąża ustalili też kolejne osoby mające brać udział w procederze handlu narkotykami. 4 października br. na terenie powiatu oświęcimskiego równocześnie dwie grupy funkcjonariuszy weszły do mieszkań kolejnych dwóch ustalonych osób. W mieszkaniu 19-latka zabezpieczono 31 tabletek ecstazy, a także znaczne ilości marihuany, mefedronu i amfetaminy. Młody mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych chrzanowskiej komendy.

Druga grupa policjantów, która również działała na terenie powiatu oświęcimskiego, w tym samym czasie weszła do mieszkania innego 19-latka. O ile w mieszkaniu oprócz jednej tabletki ecstazy i pieniędzy w kwocie 15.500 zł nie znaleziono innych narkotyków i przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa, to na działce, z której na co dzień korzystał 19-latek, w dwóch plastikowych beczkach, natrafiono na znaczne ilości narkotyków. Łącznie w beczkach zabezpieczono ponad 2 kg marihuany, ponad 600 gramów haszyszu, 154 gramy mefedronu, 843 sztuki tabletek ecstazy, a także amfetaminę.

Mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie usłyszeli zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków, a także udzielania tych środków innym osobom. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Mężczyznom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.