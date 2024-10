Policjanci odzyskali skradzionego w Niemczech busa wartego 100 tysięcy złotych Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Szybka wymiana informacji z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku i natychmiastowe działanie policjantów z lubskiego komisariatu sprawiły, że możliwe było odzyskanie skradzionego na terenie Niemiec Fiata Ducato. Wartość odzyskanego pojazdu to 100 tysięcy złotych. W sprawie zarzuty usłyszeli 38 i 45-letni mieszkańcy powiatu żarskiego. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 7 października 2024 r. dyżurny lubskiego komisariatu otrzymał informację z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, o tym że na terenie Niemiec został skradziony samochód.

Ustalenia wskazywały, że pojazd może znajdować się na terenie powiatu żarskiego. Dyżurny natychmiast skierował tam policjantów, którzy rozpoczęli sprawdzanie wskazanego obszaru. Podczas czynności w jednej z miejscowości powiatu żarskiego ujawnili pojazd marki Fiat Ducato, którego wygląd odpowiadał temu skradzionemu. W pobliżu pojazdu znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy z przestrzeni ładunkowej wynosili walizki z narzędziami. Mężczyźni zostali natychmiast zatrzymani, gdyż pojazd w systemach policyjnych figurował jako utracony.

Odzyskany samochód został zabezpieczony. Jego wartość to 100 tysięcy złotych, a wartość narzędzi oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyźni w wieku 38 i 45 lat (mieszkańcy powiatu żarskiego) trafili do policyjnego aresztu. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)