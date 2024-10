Z archiwum X, po 17 latach od przestępstwa, dzięki zabezpieczonemu śladowi, sprawca usłyszał zarzut

Bolesławieccy policjanci po 17 latach od kradzieży z włamaniem ustalili osobę podejrzaną o to przestępstwo i przekazali sprawę do sądu z aktem oskarżenia. Wszystko dzięki śladowi biologicznemu zabezpieczonemu przez technika kryminalistyki i wprowadzonemu do bazy, z której korzysta między innymi angielska służba, która zabezpieczyła również ślad od tej samej osoby.