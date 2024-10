Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Jaworzna zlikwidowali plantację konopi indyjskich, która prowadzona była na terenie prywatnej posesji 41-letniego mieszkańca Jaworzna. Mundurowi przechwycili 219 nielegalnych krzaków w różnej fazie wzrostu oraz blisko 260 gramów suszu marihuany. Zatrzymanemu właścicielowi plantacji za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci z Jaworzna, w wyniku uzyskanych informacji, zlikwidowali uprawę konopi indyjskich, która prowadzona była na terenie jednej z prywatnych posesji w mieście. Namioty, w których rosły konopie, rozstawione były na poddaszu prywatnego domu. Tam też zatrzymany mężczyzna, w przygotowanych na te potrzeby pomieszczeniach, przy użyciu specjalnego sprzętu, kontrolował wszelkie parametry potrzebne do należytego wzrostu roślin.

Podczas realizacji kryminalni przechwycili łącznie 219 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz blisko 260 gramów gotowego suszu marihuany w mieszkaniu mężczyzny.

Policjanci ustalili również, do kogo należała nielegalna uprawa i zatrzymali 41-letniego mieszkańca Jaworzna. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, dał podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów uprawy konopi indyjskich oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo i objął mężczyznę policyjnym dozorem. Teraz odpowie on przed sądem. Za te czyny grozi mu do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

