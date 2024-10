Policjanci odzyskali skradzione dzieła sztuki Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Z jednego z bytomskich mieszkań zostały skradzione między innymi cenne obrazy, których wstępną wartość właściciel oszacował na około 200 tysięcy złotych. Bytomscy kryminalni z komisariatu trzeciego odnaleźli zrabowane dzieła sztuki w innym mieszkaniu i piwnicy, należącej do 39-letniego mężczyzny. Był on już wcześniej poszukiwany przez policjantów do odbycia kary 2 lat więzienia. Za kolejne przestępstwo grozi mu do 10 lat.

W połowie września doszło do włamania do jednego z bytomskich mieszkań, z którego zostały skradzione m.in. cenne obrazy. Policjanci już po kilku dniach wpadli na trop złodzieja. Kryminalni z komisariatu trzeciego w Bytomiu ostatecznie trafili do pewnego mieszkania i piwnicy, gdzie odnaleźli zrabowane dzieła sztuki. W pomieszczeniach należących do 39-letniego mężczyzny, śledczy natrafili na obrazy, szkice, a także inne przedmioty, jak ramy, lustro czy drewniane zegary. Ich właściciel podał wstępną wartość, którą oszacował na około 200 tysięcy złotych.

39-latek był poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary 2 lat więzienia za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi zasądzoną karę. Za popełnione włamanie i kradzież dzieł sztuki, grozi mu dodatkowo do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

