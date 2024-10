Uwaga! MSWiA wprowadza czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta Krakowa oraz miasta Wieliczki Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Od dzisiaj do dnia 12 października 2024 r. obowiązuje czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze miasta Krakowa oraz miasta Wieliczki. Zakaz został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2024 r. (poz. 1495), w związku uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas spotkania Grupy Arraiolos, mającego odbyć się w tych miastach.

Zakaz ten dotyczy osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r., poz. 485), z wyłączeniem:

1) osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

2) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:

a) ochrony osobistej,

b) łowieckich,

c) sportowych,

d) kolekcjonerskich,

e) pamiątkowych;

3) cudzoziemców niewymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.