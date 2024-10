Potrącenie 12-letniego rowerzysty Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj w Kraśniku na jednym ze skrzyżowań. Zostało ono zarejestrowane przez kamery monitoringu, a nagranie publikujemy ku przestrodze. Do szpitala trafił 12-letni rowerzysta. Ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze.

Wczoraj, 8 października, około godziny 16:35 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu wskazują na to, że kierujący pojazdem Mitsubishi. 68-latek nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa wykonującemu manewr skrętu 12-letniemu rowerzyście. Wskutek tego doszło do zderzenia. Obaj uczestnicy to mieszkańcy Kraśnika.

Kierowca pojazdu był trzeźwy, natomiast dziecko trafiło do szpitala. Na miejscu wykonaliśmy oględziny oraz zabezpieczyliśmy monitoring. Z jego nagrań wynika, że nastolatek jadący jednośladem sygnalizował manewr skrętu ręką. Nagranie publikujemy ku przestrodze.

Prowadzimy dalsze czynności w tej sprawie. Dalszy ich przebieg uzależniony jest od oceny obrażeń przez lekarza.

Apelujemy o zachoanie ostrożności na drodze! Poniżej przedstawiamy film, na którym jest przedstawiona opisana wyżej sytacja.

( KWP w Lublinie / kc)