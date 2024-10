Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji wręczenia odznaczeń państwowych, a także ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy po szkoleniu podstawowym trafią do kilkunastu jednostek naszego garnizonu, by strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli.

9 października 2024 roku, aulę komendy wojewódzkiej wypełniła kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji, przygotowani do ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze, oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicewojewoda Łódzki Grzegorz Majewski, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Ostrowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Zbigniew Kuleta, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego asp. szt. Robert Kołodziejczyk, Kapelan Wojewódzkiego Duszpasterskiego Ośrodka Policji w Łodzi ks. ppor . Jacek Syjud, ksiądz protojerej Paweł Sidoruk Prawosławny Kapelan Wojewódzki Policji w Łodzi, Dowódca uroczystości złożył meldunek przybyłemu na miejsce zbiórki insp . Arkadiuszowi Sylwestrzakowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.

Po wprowadzeniu sztandaru jednostki i odegraniu Hymnu RP, minutą ciszy uczczono pamięć poległych policjantów. Następnie przywitano zaproszonych gości, a kolejnym elementem ceremonii było odczytanie Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu Medali za Długoletnią Służbę. Odznaczenia, wyróżnionym 42 policjantom, wręczyli Wicewojewoda Łódzki Grzegorz Majewski oraz insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Nadszedł podniosły moment. Adepci sztuki policyjnej powtórzyli za insp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem, słowa roty ślubowania: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 40 funkcjonariuszy, w tym 12 policjantek i 28 policjantów.

Szef łódzkiego garnizonu przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów słowami:

,,Dzisiejsza uroczystość to wyjątkowy moment. Z radością i dumą witam Was w gronie funkcjonariuszy Policji. Przed momentem złożyliście ślubowanie, które symbolizuje nie tylko wasze zobowiązanie do służby ojczyźnie, ale także oddanie społeczeństwu. To wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Od dzisiejszego dnia będziecie stać na straży prawa i porządku publicznego a waszym głównym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona obywateli. Służba w Policji to szczególny obowiązek, gdyż Policja jest jednym z fundamentów Państwa Prawa. To właśnie Wy, w codziennych działaniach, będziecie stać na straży sprawiedliwości i chronić społeczeństwo przed zagrożeniami, zapewniając pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Wasza służba będzie wymagała od Was nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także poświęcenia, odwagi i nieustającego dążenia do doskonalenia się. To wielka odpowiedzialność. Dziś, w szczególny sposób chciałbym podkreślić jak ważne są wartości, którymi będziecie kierować się w swojej pracy. Szacunek do obywatela, przestrzeganie prawa i etyki zawodowej a także współpraca z innymi instytucjami i służbami, będą kluczowe dla efektywnego wykonywania Waszych obowiązków. Policja to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim formacja."

Komendant Wojewódzki złożył także gratulacje policjantom odznaczonym Medalami za Długoletnią Służbę. ,,Dzisiejsza uroczystość jest również okazją do uhonorowania tych, którzy swoją postawą i zaangażowaniem, dają przykład innym, sumiennie wykonując swoje obowiązki służbowe. Przed momentem zostały wręczone odznaczenia służbowe, które są nagrodą za wzorowe wykonywanie obowiązków. Państwa codzienna praca i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Otrzymane medale, to wyraz naszej wdzięczności i podziękowanie za lata pełne trudu i odpowiedzialności. Gratuluję tego prestiżowego wyróżnienia. Niech będzie ono inspiracją i motywują dla kolejnych pokoleń pracowników i funkcjonariuszy, w tym tych, którzy dziś rozpoczynają swoją drogę zawodową. Życzę Wam wszystkim wytrwałości, odwagi i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej służby. Niech Wasze działania będą zawsze motywowane troską o drugiego człowieka. Wierzę, że z honorem będziecie reprezentować Policję i godnie realizować swoje zadania.”

W kolejnych przemówieniach gratulacje złożyli także Wicewojewoda Łódzki Grzegorz Majewski oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Ostrowski.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów.

/Dagmara Mościńska/