Policjant na medal i to nie jeden... Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Komisarz Marek Drzała Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z wrocławskiej Policji w miniony weekend wygrał kultowy wyścig kolarski w Masywie Ślęży. Celem imprezy było propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz promocja samej miejscowości, a także szlaków turystycznych Dolnego Śląska i Sobótki. Jego sukces to efekt ciężkich codziennych treningów, które przeprowadza przed lub po zakończonej służbie. W ciągu ostatnich miesięcy plasował się na podium kilkukrotnie.

W maju w Jaworskiej Pajdzie Chleba - zawodach na dystansie 49 km, komisarz Marek Drzała w swojej kategorii zajął 3 miejsce na podium. Krótko po tym w trakcie indywidualnej jazdy na czas, na dystansie 10 km w miejscowości Drzonków uplasował się na 2 miejscu. Ten sam efekt osiągnął w sierpniu w miejscowości Obiszów, gdzie do pokonania w trakcie odbywającego się tam Bike Maratonu, miał aż 84 km.

W kolejnych znaczących wyścigach tegorocznego cyklu, czyli Tour de Pologne Amatorów organizowanym w Karpaczu oraz Orlen Lang Team Race Arłamów mundurowy zajął 2 miejsce wśród wszystkich startujących policjantów. Kilka dni po tym pokonał trudną trasę na terenie Przełęczy Okraj wjeżdżając 13 km pod górę, co zakończył z fenomenalnym wynikiem zajmując 1 miejsce w swojej kategorii.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu - komisarz Marek Drzała codziennie bardzo ciężko pracuje na swoje zwycięstwa. Jego sukcesy na podium są dowodem na to, że nawet najbardziej wymagająca praca zawodowa nie jest przeszkodą w realizacji sportowych marzeń. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu czasem, wsparciu rodziny i wytrwałości, policjant nie tylko realizuje swoje obowiązki służbowe, ale także spełnia swoje sportowe pasje, stając się wzorem do naśladowania dla innych.

Plany na przyszłość? Jeszcze większe wyzwania, udział w kolejnych wyścigach i maratonach, a także dalsze doskonalenie swoich umiejętności. Policjant, który zajmuje miejsca na podium, pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy łączy się pasję z pracą, a sport staje się sposobem na życie.

To historia człowieka, który udowadnia, że każda droga na podium zaczyna się od pierwszego kroku - lub w jego przypadku - od pierwszego obrotu pedałów.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych.